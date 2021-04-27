Сборная России в стартовом матче юниорского чемпионата мира-2021 обыграла в овертайме США со счетом 7:6 ОТ.

После этого матча россияне с двумя очками занимают второе место в группе B, США с одним очком — на третьей строчке.

28 апреля Россия сыграет на турнире с Финляндией во Фриско.

Юниорский чемпионат мира-2021 завершится 7 мая.