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Россия — США: обзор результативной победы россиян на юниорском ЧМ-2021

07:22
27 апреля. Фриско. Россия U-18 — США U-18 — 7:6 ОТ. Фото ФХР
27 апреля. Фриско. Россия U-18 — США U-18 — 7:6 ОТ. Фото ФХР
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Сборная России в стартовом матче юниорского чемпионата мира-2021 обыграла в овертайме США со счетом 7:6 ОТ.

После этого матча россияне с двумя очками занимают второе место в группе B, США с одним очком — на третьей строчке.

28 апреля Россия сыграет на турнире с Финляндией во Фриско.

Юниорский чемпионат мира-2021 завершится 7 мая.

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