Россия — США: обзор результативной победы россиян на юниорском ЧМ-2021
07:22
Сборная России в стартовом матче юниорского чемпионата мира-2021 обыграла в овертайме США со счетом 7:6 ОТ.
После этого матча россияне с двумя очками занимают второе место в группе B, США с одним очком — на третьей строчке.
28 апреля Россия сыграет на турнире с Финляндией во Фриско.
Юниорский чемпионат мира-2021 завершится 7 мая.
Фантастический матч, наши семь заброшенных шайб, из них три (три!!!) дубля. Смотрим обзор, переводим дух ?#россиявмоемсердце #U18Worlds #RUSUSA pic.twitter.com/Hq3cFPKce9— Хоккей России (@russiahockey) April 27, 2021
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