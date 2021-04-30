Мичков, оформивший покер в ворота Германии, признан лучшим игроком дня юниорского ЧМ
08:45
Форвард сборной России Матвей Мичков признан лучшим хоккеистом игрового дня на юниорском чемпионате мира.
16-летний россиянин оформил покер в матче против Германии (6:1).
На счету Мичкова 7 (6+1) очков в трех матчах турнира.
With the landslide vote, Matvei Michkov is your #U18Worlds Player of the Day!@russiahockey pic.twitter.com/vIFq8m2q68— IIHF (@IIHFHockey) April 30, 2021
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