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Мичков, оформивший покер в ворота Германии, признан лучшим игроком дня юниорского ЧМ

08:45
Матвей Мичков. Фото ФХР
Матвей Мичков. Фото ФХР
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Форвард сборной России Матвей Мичков признан лучшим хоккеистом игрового дня на юниорском чемпионате мира.

16-летний россиянин оформил покер в матче против Германии (6:1).

На счету Мичкова 7 (6+1) очков в трех матчах турнира.

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