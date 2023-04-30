Сборная США победила Швецию в овертайме и выиграла юниорский чемпионат мира

Сборная США победила Швецию в финале юниорского чемпионата мира по хоккею — 3:2 ОТ.

В основное время у американцев отличились Дэнни Нельсон и Коул Айзерман, у шведов забросили Эллиот Стальберг и Ноэль Норд. Автором победной шайбы в овертайме стал Райан Леонард.

Сборная США выиграла юниорский чемпионат мира в шестой раз в истории.

Юниорский чемпионат мира

Финал

США U18 — Швеция U18 — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Стальберг — 1 (Вальберг, Дауэр Нильссон), 9:33 — 0:1. Норд — 2 (бол., Сандин Пелликка, Форсфьял), 26:14 — 0:2. Нельсон — 3 (Буйум, Гуццо), 49:44 — 1:2. Айзерман — 2 (бол., Смит, Буйум), 56:44 — 2:2. Леонард — 2 (Хатсон, Мур), 62:20 — 3:2.

Вратари: Огастин — Эрлиден.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 41 (13+13+14+1) — 32 (12+11+9+0).

Судьи: Кадье, Хебайзен.

30 апреля. Базель. St. Jakobshalle. 4382 зрителя.