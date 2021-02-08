«У России нет проблемы с центрами. А за Кузнецова перед Олимпиадой будем бороться»

Приводим основные цитаты с пресс-конференции национальной сборной России перед шведским этапом Евротура.

Владислав Третьяк, президент ФХР

— 2021 год — особенный для ФХР, потому что исполняется 75 лет советскому и российскому хоккею, — сказал Третьяк. — Поэтому мы придаем особое значение и шведскому, и чешскому этапам Евротура. Но наша главная задача — проверка кандидатов в сборную, которую мы готовим и к чемпионату мира в Латвии, и к Олимпийским играм в Пекине, и к чемпионату мира-2023. Большинство игроков из этого состава уже являются лидерами своих клубов или станут ими в будущем. Поэтому мы делаем ставку и на молодых, и на опытных игроков.

О переносе чемпионата мира в Латвию

— Совет ИИХФ принял решение — оно не обсуждается. Мы, члены международной федерации, должны выполнять указание Совета. Все сводилось к безопасности игроков. Было хорошее предложение от Словакии, но неизвестно, сколько продлится пандемия. Было принято решение проводить в одной стране — или в Латвии, или в Словакии. Естественно, предпочтение отдали Латвии. Почти все члены Совета высказались за то, чтобы провести турнир там. По зрителям — вопрос к Евросоюзу: как они проведут вакцинацию, какая ситуация будет с пандемией. Пока никто не может спрогнозировать, что будет в Латвии в мае. Надеемся, что зрители присутствовали на трибунах. Болельщики и хоккеисты — одно целое. Хотелось, чтобы это был полноценный праздник.

Роман Ротенберг, первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России:

— Собрали эту команду с одной задачей — побеждать, — заявил Ротенберг. — Мы выиграли шесть из шести матчей Евротура, собираемся продолжить этот путь. Собраны лидеры клубов — молодая, дерзкая команда.

Об игроках НХЛ на чемпионате мира-2021

— Мы следим за ситуацией. Только что пришла информация, что НХЛ может приостановить сезон. Работаем по факту. Сейчас мы едем на Шведские игры. У каждого из хоккеистов есть шанс поехать на чемпионат мира. Рассчитываем на своих хоккеистов. Мы постоянно на связи с игроками из-за океана.

Об отсутствии Валерия Брагина

— Тренерский штаб сформирован из тех тренеров, которые поедут на ЮЧМ в Даллас. Что касается Игоря Николаевича Ларионова, очень важно, чтобы он получал необходимый опыт работы со сборными командами с учетом следующего молодежного чемпионата мира. Если вы помните турнир в Финляндии, где мы выиграли три матча, — там главным тренером был Ларионов. Тренерский штаб сформирован исходя из наших реалий с учетом будущих турниров. Мы с Валерием Николаевичем на связи, обсуждаем все вопросы.

О новом тренере по ОФП

— Мы всегда ищем лучших специалистов, чтобы усилить наш штаб. Кевин Чапман работал в разных клубах, не только в «Сочи». У нас единая система подготовки, и Кевин находится в ней: постоянно общается с другими тренерами по ОФП, обменивается опытом. Так как он поедет в Даллас, сейчас важно укрепить тренерский штаб в преддверии ЮЧМ. А в квалификации Кевина нет никаких сомнений.

О проблеме с центральными нападающими

— Мы смотрим матчи НХЛ, изучаем игроков. У нас большая группа аналитиков, которая находится в Северной Америке. Правда, не на все матчи пускают. В «Далласе», например, пускают. У нас нет проблем с центральными нападающими. У нас много качественных игроков, в том числе Павел Красковский, который в 2015 году был в молодежной сборной, а сейчас вышел на совершенно новый уровень. Наша система игры — пять в атаке, пять в обороне. Хоккей стал универсальнее. С этой точки зрения мы не испытываем кадрового голода. У нас хорошие игроки, есть резервы, есть олимпийская сборная.

О сокращении дисквалификации Евгения Кузнецова

— Мы всегда боремся за своих игроков, но здесь не все зависит от нас. Мы общаемся с юристами, изучаем ситуацию. Это решение на сто процентов в компетенции ИИХФ. На сегодняшний день у него дисквалификация на четыре года. Мы будем бороться, помогать, как и любому игроку сборной России вне зависимости от его статуса. Мы работаем со всеми — от U-16 до национальной сборной.

Владислав Третьяк и Игорь Ларионов. Фото Юрий Кузьмин, ФХР

Игорь Ларионов, исполняющий обязанности главного тренера сборной России

Об отсутствии опытных игроков

— Очень сильный сезон проводит Дамир Жафяров, которому 26 лет, — сказал Ларионов. — Это возраст зрелого хоккеиста, лидера команды и одного из самых ярких игроков КХЛ. Сергей Шмелев проводит очень сильный сезон, забил 20 голов. Он играет в команде, где много молодых игроков. Наверное, это как раз роль дядьки, которую он выполняет здорово. У нас есть Павел Красковский, который проводит яркий сезон в «Локомотиве» и забил 15 голов. На этих ребят мы и будем опираться. У нас очень сильный вратарь — Самонов, который проводит сильный сезон в СКА. Сплав опыта, мастерства и драйва позволяет нам рассчитывать на баланс, который мы хотим видеть.

О тренерском опыте

— Тренерский опыт — очень сложный, интересный и не бывает ровным. Ты всегда делаешь выводы и двигаешься вперед. Не стоит долго зацикливаться на том, что было. У нас впереди три матча на Шведских играх, которые начинаются в четверг с финнами. Новая команда, новые люди. Мне очень интересно посмотреть этих ребят в деле.

О ЮЧМ-2021

— Нынешний сезон — необычный. Это не оправдание, а объяснение. Наверное, это был первый раз в истории, когда ты получаешь возможность выбрать состав на МЧМ без традиционного просмотра кандидатов в Канаде, где проверяются характер, волевые качества. На это можно сослаться, но это не оправдание. В дальнейшей работе при выборе кандидатов мы ждем, как повернутся события с пандемией и международным календарем. Поездка в Даллас на ЮЧМ даст возможность посмотреть шесть-семь игроков 2003 года. Опыт того костяка, который выступал в Канаде, позволит нам создать боеспособный коллектив. Мы хотим вернуть то, что потеряли в прошлом году.

Рашит Давыдов, тренер вратарей сборной России

О вызове Александра Самонова

— Мы исходили из состояния вратарей на данный момент, — сказал Давыдов. — Мы смотрим вперед, на перспективу чемпионата мира. Про Сашу столько говорили, что он деградирует. Но на Кубке Первого канала он показал свой уровень. Мы вызываем тех, кто сможет принести результат на этом уровне. Команда молодая, поэтому необходим определенный запас прочности во вратарской линии.

Пресс-конференция национальной сборной России. Фото Юрий Кузьмин, ФХР

Дамир Жафяров, капитан сборной России:

— Роль капитана немного неожиданная, — сказал Жафяров. — Это мой первый такой опыт в сборной, но вряд ли возникнут сложности в этой команде. Все ребята сильные, все играли на хорошем уровне — меня ничего особо не выделяет среди остальных. Поедем в Швецию показывать наш лучший хоккей.