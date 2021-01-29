Ларионов возглавит сборную России на Шведских хоккейных играх
Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов будет исполнять обязанности наставника первой команды на Шведских хоккейных играх, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter.
Главой штаба сборной на турнире в Швеции станет Роман Ротенберг, и.о. главного тренера — Игорь Ларионов, тренеры — Альберт Лещев и Владимир Филатов, тренер вратарей — Рашит Давыдов, тренер по физической подготовке — Кевин Чапман. Ранее в пятницу был объявлен состав росийской команды на предстоящий этап Евротура.
Изучаем состав на Шведские хоккейные игры!— Хоккей России (@russiahockey) January 29, 2021
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Расписание матчей нашей сборной, время мск:
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?11 февраля, четверг
17:00 Россия — Финляндия
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?13 февраля, суббота
18:00 Швеция — Россия
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?14 февраля, воскресенье
14:00 Россия — Чехия
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Сборная России встретится с Финляндией (11 февраля), Швецией (13 февраля) и Чехией (14 февраля).
После шести матчей Евротура Россия с 16 очками занимает первое место, Чехия с 9 очками — на второй строчке, Финляндия с 6 очками расположилась на третьем месте, замыкает таблицу Швеция с 5 очками.
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