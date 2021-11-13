Таблица самых «молодых» голов в истории сборной России. Мичков — первый, Овечкин — второй
17:37
Нападающий сборной России Матвей Мичков стал самым молодым автором гола за национальную сборную в истории отечественного хоккея.
Мичков отличился в матче Кубка Карьяла против команды Швеции (2:4) в возрасте 16 лет 11 месяцев и 4 дней.
Нападающий побил рекорд Александра Овечкина, который в 2003 году забросил дебютную шайбу за сборную России в возрасте 17 лет и 11 месяцев.
Таблица бомбардиров сборной России.
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