Хоккей
Еврохоккейтур
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Европа

Таблица самых «молодых» голов в истории сборной России. Мичков — первый, Овечкин — второй

17:37
Свитер Матвея Мичкова. Фото ФХР. Таблица бомбардиров сборной России.
Свитер Матвея Мичкова. Фото ФХР.
Теги:

Нападающий сборной России Матвей Мичков стал самым молодым автором гола за национальную сборную в истории отечественного хоккея.

Мичков отличился в матче Кубка Карьяла против команды Швеции (2:4) в возрасте 16 лет 11 месяцев и 4 дней.

Нападающий побил рекорд Александра Овечкина, который в 2003 году забросил дебютную шайбу за сборную России в возрасте 17 лет и 11 месяцев.

Таблица бомбардиров сборной России.
Таблица бомбардиров сборной России.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
«Утопили в болоте». Как убивали «Динамо». Почему 10 лет назад матч в Самаре прошел на воде?
Российский футболист Головин высказался о Карпине
0