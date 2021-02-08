Жафяров будет капитаном сборной России на Шведских играх
15:12
Нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров станет капитаном сборной России на Шведских играх, которые пройдут с 11 по 14 февраля.
В нынешнем сезоне КХЛ 26-летний форвард набрал 58 (20+38) очков в 54 матчах.
На этом турнире руководить российской сборной будет главный тренер молодежной команды Игорь Ларионов.
Февральская пауза на этап Евротура станет последней в сезоне КХЛ перед стартующим в начале марта розыгрышем Кубка Гагарина.
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