Жафяров будет капитаном сборной России на Шведских играх

Нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров станет капитаном сборной России на Шведских играх, которые пройдут с 11 по 14 февраля.

В нынешнем сезоне КХЛ 26-летний форвард набрал 58 (20+38) очков в 54 матчах.

На этом турнире руководить российской сборной будет главный тренер молодежной команды Игорь Ларионов.

Февральская пауза на этап Евротура станет последней в сезоне КХЛ перед стартующим в начале марта розыгрышем Кубка Гагарина.