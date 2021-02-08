Роман Ротенберг: «Мы выиграли шесть из шести матчей Евротура, собираемся продолжить этот путь»
15:23
Глава штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал о задаче национальной команды на Шведские игры, которые пройдут с 11 по 14 февраля.
«Собрали эту команду с одной задачей — побеждать. Мы выиграли шесть из шести матчей Евротура, собираемся продолжить этот путь.
Собраны лидеры клубов — молодая, дерзкая команда», — заявил Ротенберг.
(Артур Хайруллин)
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