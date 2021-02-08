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Роман Ротенберг: «Мы выиграли шесть из шести матчей Евротура, собираемся продолжить этот путь»

15:23
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Глава штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал о задаче национальной команды на Шведские игры, которые пройдут с 11 по 14 февраля.

«Собрали эту команду с одной задачей — побеждать. Мы выиграли шесть из шести матчей Евротура, собираемся продолжить этот путь.

Собраны лидеры клубов — молодая, дерзкая команда», — заявил Ротенберг.

(Артур Хайруллин)

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