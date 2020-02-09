Защитник сборной Казахстана Никита Клещенко подвел итоги матча против Польши (2:3) в рамках квалификации Олимпиады-2022.

Сборная Казахстана потеряла шансы на попадание на Игры в Пекине.

— В целом просто... Ну, обосрались, можно сказать. Потому что нужно было выигрывать, — приводит слова Клещенко Vesti.kz. - Тут какие-то слова говорить, что что-то не получилось, думаю, бессмысленно. Неважно, что было, а чего не было. Нужно было выигрывать и голы свои забивать. Еще в первом периоде можно было сделать игру, а мы этого не сделали. Нам забили и все. Не смогли изменить ход матча. Был какой-то нефарт? Да это всё понятно. Где-то клюшка сломалась, где-то не попадали. Сейчас об этом говорить... Думаю, никто не хочет об этом слышать. Мы сами проиграли эту игру. Мы должны были её выигрывать. А кто в штангу попал, то это никого не волнует.