Юлиус Гудачек перешел в словацкий клуб, но у него есть вариант в КХЛ
15:54
Экс-вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек вернулся в Словакию, но может продолжить карьеру в КХЛ, сообщает Sport.sk.
33-летний голкипер подписал временный контракт с клубом «Спишска Нова Вес», вышедшим в экстралигу по итогам минувшего сезона.
Гудачек является его воспитанником, но за взрослую команду ранее не играл. В прошлом сезоне он оказывал клубу материальную поддержку.
По словам вратаря, сейчас он на связи с одним из клубов КХЛ, стремящимся подписать голкипера.
Читайте также
Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю