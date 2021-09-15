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Юлиус Гудачек перешел в словацкий клуб, но у него есть вариант в КХЛ

15:54
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Экс-вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек вернулся в Словакию, но может продолжить карьеру в КХЛ, сообщает Sport.sk.

33-летний голкипер подписал временный контракт с клубом «Спишска Нова Вес», вышедшим в экстралигу по итогам минувшего сезона.

Гудачек является его воспитанником, но за взрослую команду ранее не играл. В прошлом сезоне он оказывал клубу материальную поддержку.

По словам вратаря, сейчас он на связи с одним из клубов КХЛ, стремящимся подписать голкипера.

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Иван Шитик все материалы автора

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