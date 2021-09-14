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Лукашенко — о кандидате на пост главы ФХБ: «Великий спортсмен, но не хоккеист»

14:15
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о кандидате на пост председателя Федерации хоккея Белоруссии.

«Есть у нас кандидатура на Федерацию хоккея. Вчера вы встречались с человеком. Я думаю, он согласится. Очень опытный, умный человек, прошедший уже политическую закалку. Надо будет ему помочь.

Он великий спортсмен, но не хоккеист. Но тем не менее он хороший управленец. Я не буду тут опережать события. Если он согласится, надо будет ему помочь», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

ИИХФ ранее дисквалифицировала экс-главу ФХБ Дмитрия Баскова на пять лет — до 9 сентября 2026 года. Он был отстранен от должности после 10-месячного расследования, по итогам которого выяснилось, что функционер угрожал белорусским спортсменам в связи с их политическими убеждениями. Также совет ИИХФ счел, что Басков злоупотреблял своим положением в целях поддержки Лукашенко.

 

Дополнительная информация:

https://www.belta.by/president/view/velikij-sportsmen-no-ne-hokkeist-lukashenko-rasskazal-o-kandidature-na-post-predsedatelja-fhb-459725-2021/

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Александр Кравченко все материалы автора

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