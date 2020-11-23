Ягр ответил на вопрос, собирается ли он заканчивать карьеру

Легенда мирового хоккея, 48-летний чешский форвард Яромир Ягр на пресс-конференции в Москве ответил на вопрос, собирается ли он заканчивать карьеру после этого сезона.

— Очень сложный вопрос... Как объяснить. Хоккей становится все сложнее и сложнее с каждым годом, — сказал Ягр. — Все сложнее и сложнее тренироваться... (После паузы.) Драйв от того, что ты лучше других далеко не такой сильный по сравнению с тем, когда ты был молод. Я по-прежнему люблю игру, но драйв уже не тот. Все может измениться в любую минуту. Любому человек в мире нужна мотивация. Я должен искать ее каждый день. Есть еще плохая мотивация, когда кто-то говорит, что ты уже недостаточно хорош. Ты должен использовать это, чтобы снова стать лучше. Я верю, что я с новой силой получу новый драйв. Я не думаю, что это мой последний сезон. Одну вещь я не успел сделать. У нас своя «Зимняя классика» в Чехии. Она будет в следующем году в декабре. Должна была состояться в этом году, но ее перенесли из-за пандемии. Это будет целая серия игры. Я обещал, что буду играть там. Так что... Это мой не последний сезон!

— Ваш бывший партнер по сборной Чехии Томаш Плеканец сказал, что Ягр будет играть до 50. В какой вы форме сейчас, как ее поддерживаете?

— Этот сезон, конечно, не такой как другие. Полная неизвестность каждый день. Это забирает у меня массу энергии. Даже несмотря на то, что я обожаю хоккей. Я не тренируюсь так, как должен, иногда потому, что все закрыто из-за пандемии. Я хочу сыграть в этом сезоне, буду готов к плей-офф. Мой «Кладно» сейчас во втором дивизионе, надо возвращаться в первый. А я хочу быть игроком, который помогает команде, но сейчас я не чувствую, что могу так уж сильно помочь. (Марат Сафин)