В Швейцарии не будут проводить Кубок Шпенглера, если нельзя будет пускать зрителей на арену

Глава оргкомитета Кубка Шпенглера Марк Джианола заявил, что в 2020 году турнир может не состояться, если зрителям не разрешат приходить на матчи в связи с распространением коронавируса, сообщает Swiss Hockey News.

Кубок Шпенглера — старейший клубный международный турнир в Европе, который проводится с 1923 года. За это время не состоялось только четыре розыгрыша — в 1939, 1940, 1949 и 1956 годах.