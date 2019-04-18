Россия - Швейцария: Георгиев в воротах, Ткачев, Бурмистров, Плотников - в первом звене

Объявлен состав сборной России на матч Еврочелленджа против Швейцарии. Место в воротах займет Александр Георгиев. Нападающими первого звена станут Владимир Ткачев, Александр Бурмистров и Сергей Плотников.
Полностью состав команды выглядит следующим образом: Георгиев (Коновалов); Яковлев - Любушкин, Ткачев - Бурмистров - Плотников; Хафизуллин - Сергеев, Жафяров - Кадейкин - Барабанов; Рафиков - Елесин, Злобин - Алексеев - Якупов; Черепанов, Голышев - Красковский - Коршков; Якимов.
Еврочеллендж. 🇷🇺 VS 🇨🇭– Хоккей России (@russiahockey) 18 апреля 2019 г.
Смотреть можно на @MatchTV и на https://t.co/hVuJjUSFTb
Состав на матч 👇 pic.twitter.com/guIeUK8Ljl
Трансляция матча Россия - Швейцария
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