18:23 | Хоккей — Европа

Россия - Швейцария: Георгиев в воротах, Ткачев, Бурмистров, Плотников - в первом звене

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Объявлен состав сборной России на матч Еврочелленджа против Швейцарии. Место в воротах займет Александр Георгиев. Нападающими первого звена станут Владимир Ткачев, Александр Бурмистров и Сергей Плотников.

Полностью состав команды выглядит следующим образом: Георгиев (Коновалов); Яковлев - Любушкин, Ткачев - Бурмистров - Плотников; Хафизуллин - Сергеев, Жафяров - Кадейкин - Барабанов; Рафиков - Елесин, Злобин - Алексеев - Якупов; Черепанов, Голышев - Красковский - Коршков; Якимов.

 

Трансляция матча Россия - Швейцария

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