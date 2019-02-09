Россия проиграла Швеции

Сборная России в матче Еврохоккейтура уступила Швеции (2:4). Первую шайбу за национальную команду забросил Анатолий Никонцев, а Илья Михеев реализовал буллит.

В четверг сборная России в вынесенной встрече Шведских игр в Ярославле победила Финляндию (3:2 Б), в воскресенье, 10 февраля, россияне сыграют против сборной Чехии.

Еврохоккейтур

Шведские игры

Швеция – Россия – 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

Голы: Линдквист - 3 (Т. Нильссон, Лундстрем), 22:42 - 1:0. Э. Ларссон - 4 (Сильвегорд, Хольм), 31:38 - 2:0. Никонцев - 1 (бол., Шипачев, Василевский), 40:24 - 2:1. Михеев - 3 (мен., буллит), 50:02 - 2:2. Лундстрем - 1 (Лиля), 52:37 - 3:2. Хендемарк - 1 (п.в., Э. Ларссон), 59:47 - 4:2.

Вратари: Рейдеборн - Бобков (57:45 - 59:47).

Штраф: 12 - 8.

Броски: 25 (6+8+11) - 34 (10+12+12).

Судьи: Викман, Кова.

9 февраля. Стокгольм. Hovet.