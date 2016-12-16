Павел Буре: "Не особо слежу за Евротуром"

Бывший нападающий сборной России Павел Буре подчеркнул, что ему сложно оценить игру национальной команды в матче Кубка Первого канала со Швецией (1:3). Экс-форвард признался, что не следит за выступлением сборной на этапах Евротура.

- Почему наша сборная так слабо сыграла со шведами? - вопрос Буре.

- Я матч особо не смотрел, знаю только счет, а также то, что в конце игры мы допустили ошибку. Это бывает, все ошибаются.

- Удивлены таким результатом?

- Когда-то выигрываешь, когда-то проигрываешь. Понятно, что нам приятнее смотреть на победы нашей сборной. Все за нее болеют, но не всегда у ребят все получается.

- Олег Знарок после игры сказал, что шведы проводят меньше матчей у себя в чемпионате, чем мы, поэтому хоккеисты сборной России приехали в команду уставшие. Может ли это служить оправданием?

- Понятно, что чем больше ты играешь, тем больше устаешь. Мне тяжело говорить, потому что сейчас я не особо слежу за Евротуром. Знаю только счет матчей. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)