Олимпийская сборная России может сыграть матчи Евровызова в Сочи

ФХР обсуждает вопрос проведения матчей Евровызова между олимпийской сборной России и командой Швейцарии в Сочи, заявил первый вице-президент организации Роман Ротенберг.

- Мы обсуждаем вопрос по поводу того, чтобы олимпийская команда провела два матча против швейцарцев на арене "Шайба", - приводит слова Ротенберга ТАСС.

Арена "Шайба" была построена к зимней Олимпиаде 2014 года. Год назад подопечные Олега Браташа также играли домашние встречи Евровызова в Сочи с командой Германии (4:1, 3:4 ОТ). В этом году россиянам, помимо двух домашних встреч со швейцарцами, предстоят два выездных матча со сборной Латвии.