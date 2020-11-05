Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов ответил на вопросы журналистов после победы над Финляндией (6:2) в первом матче Кубка Карьяла.

— После матча сказал, что одна игра не сделает карьеру, — отметил Ларионов. — К любому сопернику нужно относиться с уважением. Завтра пообщаемся, посмотрим видео, покажем, где можем усилить игру, что нужно добавить.

Сыграет ли со Швецией Ахтямов? Пока я не стал бы спешить с решением по вратарям. Только закончился матч — сейчас не совсем корректно об этом говорить.

Действия Бардакова? Это значит, что в коллективе есть люди, которые готовы постоять друг за друга. Я не сторонник драк — дисциплина прежде всего. Но вступиться за партнера — хороший поступок. (Михаил Скрыль)

Россия — Финляндия: обзор матча