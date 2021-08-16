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Обладатель Кубка Гагарина Бодров перешел в польскую «Краковию»

16 августа 2021, 23:21
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Форвард Евгений Бодров подписал контракт с польским клубом «Краковия», сообщает сайт команды.

Прошлый сезон 33-летний Бодров провел в ВХЛ в тольяттинской «Ладе», где набрал 5 (2+3) очков в 14 играх.

В КХЛ Бодров отыграл 12 сезонов, выступая за «Ладу», «Ак Барс», «Атлант», «Спартак», «Салават Юлаев», «Сибирь» и «Северсталь», набрав в общей сложности 149 (54+95) очков в 548 играх.

Бодров — обладатель Кубка Гагарина-2010 в составе «Ак Барса».

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Иван Шитик все материалы автора

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