36-летний Барулин подписал контракт со шведским клубом
18:27
Экс-голкипер «Авангарда» и сборной России Константин Барулин подписал контракт на один сезон со шведским клубом «Борас», который выступает во втором шведском дивизионе, информирует пресс-служба команды.
Минувший сезон 36-летний Барулин начинал в «Нефтехимике», а завершал в чешском «Пардубице».
В составе сборной России голкипер становился чемпионом мира (2012), а также серебряным (2015) и бронзовым (2007) призером мировых первенств.
Осенью 2020 года Барулин стал вторым вратарем в истории КХЛ, сыгравшим 500 матчей в регулярных чемпионатах.
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