36-летний Барулин подписал контракт со шведским клубом

Экс-голкипер «Авангарда» и сборной России Константин Барулин подписал контракт на один сезон со шведским клубом «Борас», который выступает во втором шведском дивизионе, информирует пресс-служба команды.

L?T OSS PRESENTERA, KONSTANTIN BARULIN!



Varmt v?lkommen till Sverige och Bor?s Hockey Konstantin! Kontraktet ?r skrivet p? 2 ?r! https://t.co/Zgiomq2Z48 pic.twitter.com/tMUxhCGhKI — Bor?s Hockey (@BorasHC) August 14, 2021

Минувший сезон 36-летний Барулин начинал в «Нефтехимике», а завершал в чешском «Пардубице».

В составе сборной России голкипер становился чемпионом мира (2012), а также серебряным (2015) и бронзовым (2007) призером мировых первенств.

Осенью 2020 года Барулин стал вторым вратарем в истории КХЛ, сыгравшим 500 матчей в регулярных чемпионатах.