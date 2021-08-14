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36-летний Барулин подписал контракт со шведским клубом

18:27
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Экс-голкипер «Авангарда» и сборной России Константин Барулин подписал контракт на один сезон со шведским клубом «Борас», который выступает во втором шведском дивизионе, информирует пресс-служба команды.

Минувший сезон 36-летний Барулин начинал в «Нефтехимике», а завершал в чешском «Пардубице».

В составе сборной России голкипер становился чемпионом мира (2012), а также серебряным (2015) и бронзовым (2007) призером мировых первенств.

Осенью 2020 года Барулин стал вторым вратарем в истории КХЛ, сыгравшим 500 матчей в регулярных чемпионатах.

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Иван Шитик все материалы автора

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