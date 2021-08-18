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Федерация хоккея Казахстана наказала Петросяна за провокационный жест в матче против «Куньлуня»

16:06
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Федерация хоккея Казахстана наказала игрока усть-каменогорского «Торпедо» Стаса Петросяна большим дисциплинарным и денежным штрафом, сообщает Шайба.kz.

Таким образом, хоккеист пропустит один матч на предстоящем Кубке Казахстана.

15 августа на Кубке президента Казахстана произошел инцидент между Петросяном и игроком «Куньлунь Ред Стар» Ху Яном, в ходе которого Петросян показал сопернику оскорбительный жест (изображающий узкие глаза — прим. «СЭ»).

Позже хоккеист принес публичные извинения за свое поведение. Руководство усть-каменогорского клуба оштрафовало Петросяна за неспортивное поведение.

Дополнительная информация:

https://shaiba.kz/news

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Иван Шитик все материалы автора

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