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Сегодня, 18:24

Никита Щербак подписал контракт со «Слованом» до конца сезона

Иван Шитик
Корреспондент
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Никита Щербак.
Фото ХК «Слован»

Бывший нападающий «Трактора» и «Авангарда» Никита Щербак стал игроком «Слована», сообщает сайт клуба.

С 27-летним россиянином был заключен контракт до конца нынешнего сезона.

В прошлом сезоне Щербак играл за команду чешской лиги «Маунтфилд». В сентябре 2022 года россиянин не смог продлить контракт с клубом из-за проблем с продлением рабочей визы.

В НХЛ он провел 37 матчей и набрал 8 (6+2) очков в составе «Монреаля» и «Лос-Анджелеса».

Напомним, что «Канадиенс» выбрали нападающего в первом раунде драфта 2014 года под общим 26-м номером.

Никита Щербак
ХК Слован
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