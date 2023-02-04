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Сегодня, 13:00

Российский вратарь об отношении одноклубников в Финляндии: «Поддержали, когда мне сказали убрать флаг с шлема»

Алексей Мальков
Корреспондент отдела хоккея
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Вадим Жеренко.
Фото Соцсети

Вратарь системы «Сент-Луиса» Вадим Жеренко в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал об отношениях с одноклубниками в Финляндии, где он в прошлом сезоне играл за «Ильвес».

«Нет, в команде партнеры абсолютно никак отношение не поменяли, они, наоборот, даже поддержали, когда мне сказали убрать флаг. Ко мне многие тогда подошли и сказали, что для них эта ситуация — шок, чтобы я держался. Они были совсем не в восторге от того, что мне сказали убрать флаг. Отношение осталось такое же, люди адекватно воспринимали все», — рассказал Жеренко «СЭ».

В прошлом сезоне вратарь провел 32 встречи за финский «Ильвес».

Вадим Жеренко. «В Финляндии мне сказали убрать российский флаг с шлема. Я не чувствовал себя в безопасности»
Хоккей
Вадим Жеренко
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