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Несколько хоккеистов отстранены от выступлений за сборную Украины

20:01
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Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины временно отстранил семерых членов национальной команды от участия во всех соревнованиях, сообщает пресс-служба соревнований.

Причиной такого решения стали дисциплинарные нарушения — спортсмены покинули сборную накануне старта международного турнира Euro Hockey Challenge.

Под санкции ФХУ попали хоккеисты «Донбасса» Филипп Пангелов-Юлдашев, Виталий Андрейкив, Виктор Захаров, Александр Пересунько, Никита Буценко и Илья Коренчук, а также представитель «Краматорска» Павел Таран.

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Иван Шитик все материалы автора
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