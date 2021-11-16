Несколько хоккеистов отстранены от выступлений за сборную Украины

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины временно отстранил семерых членов национальной команды от участия во всех соревнованиях, сообщает пресс-служба соревнований.

Причиной такого решения стали дисциплинарные нарушения — спортсмены покинули сборную накануне старта международного турнира Euro Hockey Challenge.

Под санкции ФХУ попали хоккеисты «Донбасса» Филипп Пангелов-Юлдашев, Виталий Андрейкив, Виктор Захаров, Александр Пересунько, Никита Буценко и Илья Коренчук, а также представитель «Краматорска» Павел Таран.