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Бывший тренер тренер «Авангарда» Сумманен возглавил австрийский клуб

20:23
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Известный финский тренер Раймо Сумманен назначен на пост главного тренера «Линца», сообщает пресс-служба команды.

Команда является участником лиги, где выступают клубы из Австрии, Словении, Венгрии, Италии и Чехии.

На данный момент «Линц» занимает последнее, 13-е место, в турнирной таблице. 14-я команда чемпионата — «Братислава» — снялась с турнира.

Напомним, что Сумманен выводил «Авангард» в финал розыгрыша Кубка Гагарина-2012.

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Иван Шитик все материалы автора
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