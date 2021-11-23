Бывший тренер тренер «Авангарда» Сумманен возглавил австрийский клуб
20:23
Известный финский тренер Раймо Сумманен назначен на пост главного тренера «Линца», сообщает пресс-служба команды.
Команда является участником лиги, где выступают клубы из Австрии, Словении, Венгрии, Италии и Чехии.
На данный момент «Линц» занимает последнее, 13-е место, в турнирной таблице. 14-я команда чемпионата — «Братислава» — снялась с турнира.
Напомним, что Сумманен выводил «Авангард» в финал розыгрыша Кубка Гагарина-2012.
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