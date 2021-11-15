Олимпийский чемпион в составе сборной СССР, вратарь Виталий Самойлов в интервью «СЭ» рассказал, что в советское время гол в стиле лакросс, который 16-летний Матвей Мичков забил шведам на Кубке Карьяла, мог быть не засчитан.

— Вы говорили, что Хельмут Балдерис пробовал забивать такие голы на тренировках рижского «Динамо». У него получалось?

— Да, он пробовал на тренировках и двухсторонних матчах. Получалось не всегда, но он пробовал забивать в движении из-за ворот. По тем временам высокоподнятую клюшку судили строже. Чуть поднял выше плеча — и уже свистят. Технически было выполнить лакросс сложнее. Да и люди стеснялись немного. Скажут потом: «Ты что, пижон? Не можешь завезти ее низом? Что ты тут выдумываешь?». Но Балдерис ничего не боялся и экспериментировал. Он — технарь. Сейчас лакросс — это нормальный гол, а раньше неизвестно, засчитали бы его или нет.