На следующей неделе состоится первое судебное заседание по делу о странном матче с участием игроков «Динамо-Молодечно»

29 апреля в суде Московского района Минска пройдет первое заседание по делу о «странных» матчах в хоккейном чемпионате Белоруссии, сообщает «Прессбол».

Фигурантами уголовного дела являются хоккеисты молодечненского «Динамо» Алексей Иванов, Сергей Шелег, Никита Устиненко и Александр Сырей, которые за незаконное вознаграждение повлияли на результат домашнего матча с «Могилевом» (5:6) 22 ноября.

Все четыре хоккеиста признали вину в совершении преступления и раскаялись в содеянном, а Федерация хоккея Белоруссии дисквалифицировала их до 31 мая этого года и оштрафовала. На «Динамо-Молодечно» также наложен штраф, а результат договорного матча аннулирован, как и статистика хоккеистов в данной встрече.