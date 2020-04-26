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На следующей неделе состоится первое судебное заседание по делу о странном матче с участием игроков «Динамо-Молодечно»

14:22

29 апреля в суде Московского района Минска пройдет первое заседание по делу о «странных» матчах в хоккейном чемпионате Белоруссии, сообщает «Прессбол».

Фигурантами уголовного дела являются хоккеисты молодечненского «Динамо» Алексей Иванов, Сергей Шелег, Никита Устиненко и Александр Сырей, которые за незаконное вознаграждение повлияли на результат домашнего матча с «Могилевом» (5:6) 22 ноября.

Все четыре хоккеиста признали вину в совершении преступления и раскаялись в содеянном, а Федерация хоккея Белоруссии дисквалифицировала их до 31 мая этого года и оштрафовала. На «Динамо-Молодечно» также наложен штраф, а результат договорного матча аннулирован, как и статистика хоккеистов в данной встрече.

Дополнительная информация:

https://www.pressball.by/news/hockey/355611

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