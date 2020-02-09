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«Мы провалились». Капитан сборной России рассказал о трех поражениях на этапе Евротура

17:23
Богдан Киселевич (№55). Фото AFP
Богдан Киселевич (№55). Фото AFP
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Капитан сборной России Богдан Киселевич подвел итог Шведских игр. Национальная команда уступила во всех трех матчах турнира.

9&nbsp;февраля. Стокгольм. Россия&nbsp;&mdash; Чехия&nbsp;&mdash; 3:4&nbsp;Б.Секунда отделила Россию от победы. Три поражения на Евротуре — почему у сборной такие проблемы?

— К третьему матчу мы начали играть получше, — сказал Киселевич. — Психологическое давление спало, мы показали открытый хороший хоккей. К поражению нас привели ненужные удаления.

Потеря концентрации — проблема молодой команды. Думаю, на данном этапе Евротура все получили опыт и зададутся вопросом. Мы крайне недовольны результатом, несмотря на наш состав.

Нашу связку с Романовым не разбивали по ходу всего турнира? Это выбор тренера, мы просто выполняли установку. Буллиты у нас сегодня не получились. Быть капитаном команды — ответственная должность. Если хочешь играть в сборной, нужно много работать и соответствовать уровню — играть все 60 минут. Мы провалились, но сами создали себе проблемы. Нужно их убирать. (Михаил Зислис)

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