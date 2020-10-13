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Лига чемпионов сезона-2020/21 отменена из-за пандемии коронавируса

19:34
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Лига чемпионов в сезоне-2020/21 не состоится из-за пандемии коронавируса, сообщает сайт ИИХФ.

Турнир должен был пройти с 6 октября 2020 года по 9 февраля 2021-го. Отмена связана с отсутствием улучшения эпидемиологической ситуации в Европе и с ограничительными мерами, которые не позволяют всем командам полноценно принять участие в турнире.

Лига чемпионов проводится с сезона-2014/15. Действующим победителем является шведская «Фрелунда». В турнире выступают 32 команды из 12 стран Европы, среди участников нет российских клубов.

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