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Ларионов рассказал о том, планирует ли он перейти на клубную работу

17:16
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Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов после победы в матче Евротура против Чехии (7:4) рассказал о своих планах на тренерскую карьеру.

— Пока не думал о клубной работе, — сказал Ларионов. — Любой турнир дает понимание того, что происходит в нашем хоккее. Мне было интересно понять, какой резерв мы имеем сегодня, с чем мы можем работать, какие вещи нужно подправить. Пока что я не готов сказать об этом. У меня контракт до Олимпиады в Китае. То, что я делаю, должно помочь нашему хоккею и нашим ребятам развить свои лучшие качества.

(Иван Богун)

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