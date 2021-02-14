Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Европа

Чибриков: «Считаю, что всеми проведенными сменами доказал, что достоин вызова в сборную»

17:22
Теги:

Нападающий сборной России Никита Чибриков подвел итоги заключительного матча на Шведских играх против сборной Чехии (7:4).

— Вся уверенность идет неспроста. Было много работы, много подготовки, — сказал Чибриков. — Я провел достаточно игр в КХЛ и выходил на лед не с боязнью, а с уверенностью и хотел принести максимальную пользу команде. Не совру, был немного удивлен вызову в сборную, но я стараюсь прогрессировать и не останавливаться. Считаю, что всеми проведенными сменами доказал, что достоин вызова. Спасибо, что мне дали это игровое время.

Я доволен каждый очком на турнире ведь я нападающий и моя работа — забивать и отдавать голевые передачи. Конечно, всегда помнятся голы, но пас всегда равен голу.

(Иван Богун)

Европа: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир