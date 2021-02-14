Чибриков: «Считаю, что всеми проведенными сменами доказал, что достоин вызова в сборную»

Нападающий сборной России Никита Чибриков подвел итоги заключительного матча на Шведских играх против сборной Чехии (7:4).

— Вся уверенность идет неспроста. Было много работы, много подготовки, — сказал Чибриков. — Я провел достаточно игр в КХЛ и выходил на лед не с боязнью, а с уверенностью и хотел принести максимальную пользу команде. Не совру, был немного удивлен вызову в сборную, но я стараюсь прогрессировать и не останавливаться. Считаю, что всеми проведенными сменами доказал, что достоин вызова. Спасибо, что мне дали это игровое время.

Я доволен каждый очком на турнире ведь я нападающий и моя работа — забивать и отдавать голевые передачи. Конечно, всегда помнятся голы, но пас всегда равен голу.

(Иван Богун)