Иван Зинченко получил удаление до конца матча за удар в голову игрока сборной Финляндии
21:30
Нападающий Иван Зинченко получил матч-штраф в третьем периоде матча Кубка Карьяла против команды Финляндии.
Такое наказание российский игрок получил за удар в голову сопернику.
Зинченко грязно атаковал защитника сборной Финляндии Сами Ватанена. Хоккеист уже избавился от шайбы, когда россиянин провел опасный силовой прием и ударил соперника в голову.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю