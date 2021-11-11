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Иван Зинченко получил удаление до конца матча за удар в голову игрока сборной Финляндии

21:30
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Нападающий Иван Зинченко получил матч-штраф в третьем периоде матча Кубка Карьяла против команды Финляндии.

Такое наказание российский игрок получил за удар в голову сопернику.

Зинченко грязно атаковал защитника сборной Финляндии Сами Ватанена. Хоккеист уже избавился от шайбы, когда россиянин провел опасный силовой прием и ударил соперника в голову.

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