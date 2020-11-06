Ilta Sanomat: «В этот раз Кубок Карьяла превратился в абсурд»

Популярное финское издание Ilta Sanomat после поражения сборной Финляндии на старте Кубка Карьяла от команды России (2:6) усомнилось в целесообразности проведения этапа Евротура в этом году.

«Кубок Карьяла никогда не казался таким незначительным событием. С одной стороны вышла резервная сборная Финляндии, с другой — молодежная сборная России. Обычно Кубок Карьяла — это одно из главных событий финского хоккейного сезона. Но в этот раз турнир превратился в абсурд.

Понятно, что у финской федерации хоккея есть рекламные и телевизионные обязательства. Федерация обязана проводить матчи Евротура, чтобы зарабатывать деньги. Конечно, приятно увидеть матчи лучших европейских сборных, но только не в нынешних условиях и не в таком формате.

Главный тренер сборной Финляндии активно критиковал российскую сборную за то, что она привезла на Кубок Карьяла молодежный состав. Но было бы очень правильно и показательно, если бы парни, которым по 18-19 лет, но у которых горят глаза, выиграли бы этот абсурдный турнир».