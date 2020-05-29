Хиллер возглавит Профсоюз игроков в Швейцарии

Бывший вратарь «Анахайма» и сборной Швейцарии Йонас Хиллер возглавит Профсоюз игроков Швейцарии, сообщает Le Matin. На этом посту он сменил Джанни Эреншпергера, который сосредоточиться на тренерской деятельности.

За свою карьеру в НХЛ Хиллер успел поиграть за «Анахайм» и «Калгари». Всего он провел 378 матчей в лиге. Последним его клубом был швейцарский «Биль», который он покинул по окончании нынешнего сезона.