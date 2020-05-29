Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Европа

Хиллер возглавит Профсоюз игроков в Швейцарии

11:48
Теги:

Бывший вратарь «Анахайма» и сборной Швейцарии Йонас Хиллер возглавит Профсоюз игроков Швейцарии, сообщает Le Matin. На этом посту он сменил Джанни Эреншпергера, который сосредоточиться на тренерской деятельности.

За свою карьеру в НХЛ Хиллер успел поиграть за «Анахайм» и «Калгари». Всего он провел 378 матчей в лиге. Последним его клубом был швейцарский «Биль», который он покинул по окончании нынешнего сезона.

Европа: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир