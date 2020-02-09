Герман Титов: «Лидеры клубов КХЛ на Шведских играх просто потерялись»

Экс-нападающий сборной России, известный тренер Герман Титов прокомментировал выступление национальной команды на третьем этапе Евротура.

— С каждым матчем наша сборная прибавляла на турнире. С финнами «проспали» дебют, со шведами никак не могли забить, а с чехами уже вполне уверенно выглядели. Три раза вели в счете и достойны были побеждать в основное время, но в итоге упустили победу. Все три наших соперника в целом показали хороший хоккей, что говорит о весьма сильном уровне хоккея в Европе. Большинство тех ребят, кто в КХЛ уже давно стал лидером своих команд, на Шведских играх просто «потерялись». Они уступали в движении, понимании, приходилось нарушать правила и в итоге дважды пропустили от шведов в меньшинстве и два раза от чехов.