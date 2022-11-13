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13 ноября, 19:56

Финляндия победила Швецию в заключительном матче Кубка Карьяла

Иван Шитик
Корреспондент
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Финляндия победила Швецию в заключительном матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла. Финны выиграли со счетом 5:4.

Отметим, что сборная Швеции досрочно обеспечила себе первое место, набрав 5 очков.

Столько же набрала сборная Швейцарии, но уступила по дополнительным показателям. Финляндия и Чехия закончили турнир с 4 очками.

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Кубок Карьяла

Финляндия — Швеция — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Голы: Бьернинен — 1 (бол., Антонен, Лехтонен), 11:14 — 1:0. Фриберг — 1 (Меллер, Энгсунд), 22:11 — 1:1. Суомела — 1 (Анттила), 43:25 — 2:1. Анттила — 1 (п.в., Бьернинен), 58:12 — 3:1. Лиукас — 1 (п.в.), 59:21 — 4:1.

Вратари: Сятери — Хегберг.

Судьи: Пражак, Шиндел.

13 ноября. Турку. Turkuhalli (Elysee Arena).

Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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