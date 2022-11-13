Чехия уступила Швейцарии в овертайме на Кубке Карьяла. Швеция выиграла первый этап Евротура
Сборная Чехии уступила Швейцарии в овертайме на Кубке Карьяла, первом этапе Евротура.
Швейцарцы вырвали победу со счетом 3:2.
Таким образом, сборная Швеция, которая позже проведет заключительный матч турнира против Финляндии, уже обеспечила себе первое место.
Хоккей
Еврохоккейтур
Кубок Карьяла
Чехия — Швейцария — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Смейкал — 2 (Кундратек, Т. Дворак), 9:56 — 1:0. Амбюль — 1, 10:38 — 1:1. Шпачек — 2 (Кошталек, Хлапик), 13:00 — 2:1. Род — 1 (Мюллер, Берчи), 37:31 — 2:2. Сентелер — 1, 60:20 — 2:3.
Вратари: Вилл — Дженони.
Судьи: Каукокари, Хейккинен.
13 ноября. Турку. Turkuhalli (Elysee Arena).
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