Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Европа

Этап Евротура в Чехии, который должен был пройти в августе, отменен

16:05
Теги:

Этап Евротура сезона-2019/2020, который был запланирован на август и должен был состояться в Чехии, теперь отменен, сообщает Hokej.cz.

Из-за пандемии коронавируса нынешней весной были отменены чемпионат мира, заключительный этап Евротура и проведение Евровызова. В середине марта сообщалось, что Чешские хоккейные игры, которые должны были пройти с 30 апреля по 3 мая, перенесены на август.

Европа: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир