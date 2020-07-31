Этап Евротура в Чехии, который должен был пройти в августе, отменен

Этап Евротура сезона-2019/2020, который был запланирован на август и должен был состояться в Чехии, теперь отменен, сообщает Hokej.cz.

Из-за пандемии коронавируса нынешней весной были отменены чемпионат мира, заключительный этап Евротура и проведение Евровызова. В середине марта сообщалось, что Чешские хоккейные игры, которые должны были пройти с 30 апреля по 3 мая, перенесены на август.