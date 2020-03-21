Экс-тренер «Локомотива» Мактавиш продолжит работать с «Лозанной»

Бывший главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш продолжит работать со швейцарской командой «Лозанна», сообща Le Matin.

Контракт Мактавиша с «Лозанной» был рассчитан до конца финансового года. Однако чемпионат Швейцарии досрочно завершился из-за объявленной пандемии коронавируса.

В качестве хоккеиста Крэйг Мактавиш провел 17 сезонов и более 1000 игр в составе клубов НХЛ «Бостон», «Эдмонтон», «Рейнджерс», «Филадельфия» и «Сент-Луис». С «Ойлерз» он выиграл три Кубка Стэнли и еще один — с «Рейнджерс».

В качестве главного тренера Мактавиш с 2000 по 2009 год возглавлял «Эдмонтон», впоследствии работал со сборной Канады, а с мая по сентябрь 2019 года был главным тренером ярославского «Локомотива».