Дмитрий Кагарлицкий: "Россия должна была обыгрывать Финляндию в основное время"

Нападающий сборной России Дмитрий Кагарлицкий считает, что нужно было побеждать Финляндию в матче Евротура в основное время. Россияне смогли одолеть финнов в рамках шведского этапа Евротура только в серии послематчевых буллитов – 3:2.

– Должны были выиграть в основное время, но, к сожалению, так сложилось, что концовка получилась скомканная, пропустили шайбу, – цитирует ТАСС Кагарлицкого. – Считаю, что мы играли сегодня хорошо, были моменты в овертайме, должны были реализовывать численное преимущество, но хорошо, что выиграли по буллитам.

Были небольшие проблемы с реализацией, нужно быть хладнокровней. Ребята все старались, где-то эмоции перехлестнули, старались лишний пас найти, сыграть на партнера, хотя можно было забрасывать шайбу. Все ребята молодцы, здорово играли, выкладывались, немножко не повезло, но все старались. Команда достаточно молодая, думаю, что в следующей игре мы еще прибавим.

Это же международная игра, никто не хочет уступать, мы играем за сборную России, здесь нет такого, чтобы кому-то что-то уступить, мы будем сражаться, бороться и воевать до конца. Это нормальные рабочие моменты.