Швеция в овертайме победила Швейцарию в матче Евротура

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Швеция в овертайме победила Швейцарию в матче четвертого этапа Евротура — Шведских игр.

Хозяева льда одолели соперника со счетом 3:2.

Швейцария набрала 4 очка за 2 матча и занимает второе место в турнирной таблице, Швеция идет третьей (2 очка).

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Швеция — Швейцария — 3:2 ОТ (0:2, 0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Майер — 1 (Хишир), 8:31 — 0:1. Я. Мозер — 1 (бол., Майер, Хишир), 19:55 — 0:2. Бемстрем — 1 (бол., Теммернес), 47:04 — 1:2. Экман-Ларссон — 1 (бол., Карлссон), 52:11 — 2:2. Теммернес — 2 (Асплунд, Келльман), 62:54 — 3:2.

Вратари: Хегберг — Берра.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 35 (12+10+11+2) — 24 (17+5+0+2).

Судьи: Пражак, Хейдук.

10 мая. Стокгольм. Avicii Arena.