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«Была задача с первых минут сыграть агрессивно, что мы и сделали». Амиров — о разгроме сборной Финляндии

23:22
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Нападающий сборной России Родион Амиров ответил на вопросы журналистов после победы над Финляндией (6:2) в первом матче Кубка Карьяла.

— Была задача работать, а не слушать, что говорят финны — сказал Амиров. — Нам нужно было оправдывать доверие. Сегодняшнюю победу забыли, готовимся к следующему матчу.

Нельзя сравнивать сборную Финляндии с командой КХЛ. Это сборная. Скорость чуть выше, принятие решение. У финнов собраны лучшие игроки с их лиги. Хорошо, что сегодня получился такой матч.

Не скажу, что был какой-то мандраж. Небольшое волнение в начале ушло после стартового свистка. У нас была задача с первых минут сыграть агрессивно, что мы и сделали. (Михаил Скрыль)

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