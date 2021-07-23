Братья Костицыны подпишут контракт с клубом белорусской экстралиги
18:01
Белорусские форварды Андрей и Сергей Костицыны подпишут соглашение с солигорским «Шахтером», сообщает Telegram-канал «Хоккейная варка».
Они прибудут в расположение команды в начале недели и помогут команде Юрия Файкова в борьбе за Кубок Салея.
Это не означает, что братья останутся в Солигорске на сезон, поскольку в соглашении будет предусмотрен пункт, позволяющий хоккеистам покинуть команду в любое время,
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