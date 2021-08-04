Антидопинговый комитет Швейцарии дисквалифицировал Кори Конахера на 3 месяца

Антидопинговый комитет Швейцарии дисквалифицировал нападающего «Берна» Кори Конахера на 3 месяца. Также хоккеист был штрафован на 2 500 франков, сообщает RSI.

Канадец наказан за то, что не обратился за разрешением на прием инсулина. 31-летний игрок страдает сахарным диабетом.

Конахер выступал за «Берн» в сезоне-2015/16 и стал чемпионом Швейцарии. Во второй раз он перешел в клуб по ходу прошлого сезона из «Лозанны».

В НХЛ игрок провел 193 матча за «Тампу», «Оттаву» и «Айлендерс», набрав 75 (28+47) очков.