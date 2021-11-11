Главный тренер сборной России Олег Браташ прокомментировал роль тренера-консультанта Олега Знарка, который из-за болезни покинул расположение национальной команды.

— Роман Ротенберг говорил, что Олег Знарок остается с командой по видеосвязи. Он подключался в перерывах?

— В перерывах — нет. Он подключался перед игрой. В перерывах идет слишком напряженная работа. Он дал напутствие и тренерам, и игрокам.

На старте Кубка Карьяла сборная России проиграла команде Финляндии со счетом 0:3.