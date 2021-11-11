Браташ прокомментировал дебют Мичкова в сборной России
22:41
Главный тренер сборной России Олег Браташ прокомментировал дебют 16-летнего нападающего Матвея Мичкова за национальную команду в матче против Финляндии (0:3) на Кубке Карьяла.
— Как оцените игру Матвея Мичкова? Как вы хотели его использовать, чтобы не сломать?
— Надеюсь, что мы его не сломали. Мы подскажем моменты, где он показал не совсем зрелую игру. В основном это касается игры без шайбы. В каких-то моментах он проявил свои навыки и даже пару раз бросил по воротам.
— Возможно, что вы поменяете Мичкову партнеров в следующем матче?
— Все возможно по составу, но сейчас я не готов ответить на этот вопрос. Если вы помните, сегодня Мичков даже вышел в первом большинстве.
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