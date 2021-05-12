Брагин прокомментировал победу над Швецией на этапе Евротура

Главный тренер сборной России Валерий Брагин подвел итоги матча против Швеции (6:4) на последнем этапе Евротура.

— Другие скорости, другой хоккей, 5-7 минут вкатывались, подстраивались, — отметил Брагин. — Два периода были с хорошей концентрацией, хорошим обилием моментов. Потом при счете 5:2 немного концентрацию потеряли. Насчет игры Самонова — в следующем матче будет другой вратарь, после Евротура будем определяться с первым номером. Возможны и другие изменения в новых играх. Что касается тренера Константина Шафранова, то он нормально влился, дай бог, чтобы и дальше так продолжалось. По всем энхаэловцам сегодня должна появиться официальная информация. По поводу Михаила Григоренко, где ему играть, в центре, на краю — будем думать.

В четверг национальная команда сыграет с финнами. Сборная России ранее досрочно стала победителем Евротура в сезоне-2020/21.

(Павел Климовицкий)