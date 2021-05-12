Все голы сборной России в матче со Швецией забили игроки СКА

Сборная России по хоккею нанесла поражение команде Швеции в матче заключительного этапа Евротура — Чешских хоккейных игр.

Встреча, прошедшая в Праге, завершилась со счетом 6:4 (1:1, 3:1, 2:2) в пользу россиян. В составе победителей шайбы забрасывали только игроки СКА: Игорь Ожиганов (14-я минута), Антон Бурдасов (22, 38), Эмиль Галимов (23) и Владислав Каменев (47, 60).

Сборная России ранее досрочно стала победителем Евротура в сезоне-2020/21.