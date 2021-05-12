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Россия установила исторический рекорд по длительности победной серии на Евротуре

19:50
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Сборная России в первом матче шведского этапа Евротура обыграла хозяев турнира (6:4) и продлила свою уникальную победную серию. Команда, которой на разных этапах руководили Игорь Ларионов и Валерий Брагин, добилась успеха во всех десяти встречах и установила новый рекорд победной серии. Девять выигрышей подряд у нашей сборной было на стыке сезонов-2007/08 и -2008/09 под руководством Вячеслава Быкова.

Самые продолжительные серии побед сборной России в Евротуре

Сезон

Соперники

Победы

2020/21

Финляндия — 6:2, Швеция — 2:1 Б, Чехия — 3:0, Швеция — 4:3 Б, Чехия — 4:1, Финляндия — 5:1, Финляндия — 3:2, Швеция — 2:1 Б, Чехия — 7:4, Швеция — 6:4

10

2007/08-2008/09

Швеция — 6:3, Чехия — 1:0 Б, Финляндия — 6:2, Швеция — 1:0, Чехия — 5:2, Финляндия — 4:1, Швеция — 6:2, Чехия — 6:3, Финляндия — 5:4 Б

9

2002/03

Швеция — 3:0, Словакия — 3:1, Канада — 4:1, Чехия — 3:2, Финляндия — 3:2 Б, Швеция — 4:2

6

2006/07

Чехия — 4:3, Финляндия — 4:3, Швеция — 4:3 Б, Финляндия — 3:2, Швеция — 5:4, Чехия — 3:2 Б

6

2005/06

Чехия — 3:1, Финляндия — 2:0, Швеция — 3:1, Чехия — 7:5, Финляндия — 2:0

5

2010/11

Чехия — 3:1, Швеция — 5:3, Чехия — 3:1, Финляндия — 6:2, Финляндия — 5:3

5

2012/13

Швеция — 5:1, Чехия — 6:0, Финляндия — 3:1, Финляндия — 4:3 Б, Швеция — 4:1

5

2016/17

Чехия — 5:1, Финляндия — 4:3, Финляндия — 2:1, Швеция — 4:2, Чехия — 4:2

5

2017/18

Швейцария — 6:2, Чехия — 5:2, Швеция — 3:1, Канада — 2:0, Финляндия — 3:0

5

Россияне еще в феврале гарантировали себе девятую победу в общем зачете Евротура и сравнялись по этому показателю со сборной Финляндии. На счету Швеции четыре титула, у Чехии — два. На счету «Красной машины» 27 очков при 10 победах, тогда три соперника общими усилиями выиграли девять раз, набрав 30 баллов.

Зачет Евротура-2020/21

И

В

ВО

ПО

П

Ш

О

1. Россия

10

7

3

0

0

42-19

27

2. Чехия

9

3

0

2

4

21-26

11

3. Швеция

10

2

1

3

4

23-27

11

4. Финляндия

9

2

1

0

6

16-30

8

Рекорд по количеству набранных за сезон очков россияне могут установить уже в четверг, если не проиграют сборной Финляндии. Больше 27 очков, да и то незначительно (28), сборная России набирала всего однажды — в сезоне-2008/09 под руководством Вячеслава Быкова. С 27 баллами наша команда завершала Евротуры-2007/08 и -2016/17.

(Кирилл Бурдаков)

Победы сборной России на Евротуре

Сезон

Тренер

Набранные очки

2004/05

Зинэтула Билялетдинов, Владимир Юрзинов

14*+2 победы в финале

2005/06

Владимир Крикунов

26

2007/08

Вячеслав Быков

27

2008/09

Вячеслав Быков

28

2010/11

Вячеслав Быков

27

2012/13

Зинэтула Билялетдинов

23

2016/17

Олег Знарок

27

2018/19

Илья Воробьев

22

2020/21

Игорь Ларионов, Валерий Брагин

27

* По двухочковой системе.

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