Россия установила исторический рекорд по длительности победной серии на Евротуре

Сборная России в первом матче шведского этапа Евротура обыграла хозяев турнира (6:4) и продлила свою уникальную победную серию. Команда, которой на разных этапах руководили Игорь Ларионов и Валерий Брагин, добилась успеха во всех десяти встречах и установила новый рекорд победной серии. Девять выигрышей подряд у нашей сборной было на стыке сезонов-2007/08 и -2008/09 под руководством Вячеслава Быкова.

Самые продолжительные серии побед сборной России в Евротуре

Сезон Соперники Победы 2020/21 Финляндия — 6:2, Швеция — 2:1 Б, Чехия — 3:0, Швеция — 4:3 Б, Чехия — 4:1, Финляндия — 5:1, Финляндия — 3:2, Швеция — 2:1 Б, Чехия — 7:4, Швеция — 6:4 10 2007/08-2008/09 Швеция — 6:3, Чехия — 1:0 Б, Финляндия — 6:2, Швеция — 1:0, Чехия — 5:2, Финляндия — 4:1, Швеция — 6:2, Чехия — 6:3, Финляндия — 5:4 Б 9 2002/03 Швеция — 3:0, Словакия — 3:1, Канада — 4:1, Чехия — 3:2, Финляндия — 3:2 Б, Швеция — 4:2 6 2006/07 Чехия — 4:3, Финляндия — 4:3, Швеция — 4:3 Б, Финляндия — 3:2, Швеция — 5:4, Чехия — 3:2 Б 6 2005/06 Чехия — 3:1, Финляндия — 2:0, Швеция — 3:1, Чехия — 7:5, Финляндия — 2:0 5 2010/11 Чехия — 3:1, Швеция — 5:3, Чехия — 3:1, Финляндия — 6:2, Финляндия — 5:3 5 2012/13 Швеция — 5:1, Чехия — 6:0, Финляндия — 3:1, Финляндия — 4:3 Б, Швеция — 4:1 5 2016/17 Чехия — 5:1, Финляндия — 4:3, Финляндия — 2:1, Швеция — 4:2, Чехия — 4:2 5 2017/18 Швейцария — 6:2, Чехия — 5:2, Швеция — 3:1, Канада — 2:0, Финляндия — 3:0 5

Россияне еще в феврале гарантировали себе девятую победу в общем зачете Евротура и сравнялись по этому показателю со сборной Финляндии. На счету Швеции четыре титула, у Чехии — два. На счету «Красной машины» 27 очков при 10 победах, тогда три соперника общими усилиями выиграли девять раз, набрав 30 баллов.

Зачет Евротура-2020/21

И В ВО ПО П Ш О 1. Россия 10 7 3 0 0 42-19 27 2. Чехия 9 3 0 2 4 21-26 11 3. Швеция 10 2 1 3 4 23-27 11 4. Финляндия 9 2 1 0 6 16-30 8

Рекорд по количеству набранных за сезон очков россияне могут установить уже в четверг, если не проиграют сборной Финляндии. Больше 27 очков, да и то незначительно (28), сборная России набирала всего однажды — в сезоне-2008/09 под руководством Вячеслава Быкова. С 27 баллами наша команда завершала Евротуры-2007/08 и -2016/17.

(Кирилл Бурдаков)

Победы сборной России на Евротуре

Сезон Тренер Набранные очки 2004/05 Зинэтула Билялетдинов, Владимир Юрзинов 14*+2 победы в финале 2005/06 Владимир Крикунов 26 2007/08 Вячеслав Быков 27 2008/09 Вячеслав Быков 28 2010/11 Вячеслав Быков 27 2012/13 Зинэтула Билялетдинов 23 2016/17 Олег Знарок 27 2018/19 Илья Воробьев 22 2020/21 Игорь Ларионов, Валерий Брагин 27

* По двухочковой системе.