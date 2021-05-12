Россия установила исторический рекорд по длительности победной серии на Евротуре
Сборная России в первом матче шведского этапа Евротура обыграла хозяев турнира (6:4) и продлила свою уникальную победную серию. Команда, которой на разных этапах руководили Игорь Ларионов и Валерий Брагин, добилась успеха во всех десяти встречах и установила новый рекорд победной серии. Девять выигрышей подряд у нашей сборной было на стыке сезонов-2007/08 и -2008/09 под руководством Вячеслава Быкова.
Самые продолжительные серии побед сборной России в Евротуре
|
Сезон
|
Соперники
|
Победы
|
2020/21
|
Финляндия — 6:2, Швеция — 2:1 Б, Чехия — 3:0, Швеция — 4:3 Б, Чехия — 4:1, Финляндия — 5:1, Финляндия — 3:2, Швеция — 2:1 Б, Чехия — 7:4, Швеция — 6:4
|
10
|
2007/08-2008/09
|
Швеция — 6:3, Чехия — 1:0 Б, Финляндия — 6:2, Швеция — 1:0, Чехия — 5:2, Финляндия — 4:1, Швеция — 6:2, Чехия — 6:3, Финляндия — 5:4 Б
|
9
|
2002/03
|
Швеция — 3:0, Словакия — 3:1, Канада — 4:1, Чехия — 3:2, Финляндия — 3:2 Б, Швеция — 4:2
|
6
|
2006/07
|
Чехия — 4:3, Финляндия — 4:3, Швеция — 4:3 Б, Финляндия — 3:2, Швеция — 5:4, Чехия — 3:2 Б
|
6
|
2005/06
|
Чехия — 3:1, Финляндия — 2:0, Швеция — 3:1, Чехия — 7:5, Финляндия — 2:0
|
5
|
2010/11
|
Чехия — 3:1, Швеция — 5:3, Чехия — 3:1, Финляндия — 6:2, Финляндия — 5:3
|
5
|
2012/13
|
Швеция — 5:1, Чехия — 6:0, Финляндия — 3:1, Финляндия — 4:3 Б, Швеция — 4:1
|
5
|
2016/17
|
Чехия — 5:1, Финляндия — 4:3, Финляндия — 2:1, Швеция — 4:2, Чехия — 4:2
|
5
|
2017/18
|
Швейцария — 6:2, Чехия — 5:2, Швеция — 3:1, Канада — 2:0, Финляндия — 3:0
|
5
Россияне еще в феврале гарантировали себе девятую победу в общем зачете Евротура и сравнялись по этому показателю со сборной Финляндии. На счету Швеции четыре титула, у Чехии — два. На счету «Красной машины» 27 очков при 10 победах, тогда три соперника общими усилиями выиграли девять раз, набрав 30 баллов.
Зачет Евротура-2020/21
|
|
И
|
В
|
ВО
|
ПО
|
П
|
Ш
|
О
|
1. Россия
|
10
|
7
|
3
|
0
|
0
|
42-19
|
27
|
2. Чехия
|
9
|
3
|
0
|
2
|
4
|
21-26
|
11
|
3. Швеция
|
10
|
2
|
1
|
3
|
4
|
23-27
|
11
|
4. Финляндия
|
9
|
2
|
1
|
0
|
6
|
16-30
|
8
Рекорд по количеству набранных за сезон очков россияне могут установить уже в четверг, если не проиграют сборной Финляндии. Больше 27 очков, да и то незначительно (28), сборная России набирала всего однажды — в сезоне-2008/09 под руководством Вячеслава Быкова. С 27 баллами наша команда завершала Евротуры-2007/08 и -2016/17.
(Кирилл Бурдаков)
Победы сборной России на Евротуре
|
Сезон
|
Тренер
|
Набранные очки
|
2004/05
|
Зинэтула Билялетдинов, Владимир Юрзинов
|
14*+2 победы в финале
|
2005/06
|
Владимир Крикунов
|
26
|
2007/08
|
Вячеслав Быков
|
27
|
2008/09
|
Вячеслав Быков
|
28
|
2010/11
|
Вячеслав Быков
|
27
|
2012/13
|
Зинэтула Билялетдинов
|
23
|
2016/17
|
Олег Знарок
|
27
|
2018/19
|
Илья Воробьев
|
22
|
2020/21
|
Игорь Ларионов, Валерий Брагин
|
27
* По двухочковой системе.
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