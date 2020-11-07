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Бадюков верит в успех сборной на Кубке Карьяла

07:09
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Трехкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков верит, что сборная России сможет достойно сыграть на Кубке Карьяла. Тренерский штаб российской команды привез на турнир молодежный состав.

— Если наши молодые хоккеисты на одном уровне проведут все три матча Кубка Карьяла, то это будет здорово, — цитируют «Известия» Бадюкова. — Тренерский штаб всё делает правильно. Опыт есть, помощник Ларионова Владимир Филатов работал с 12 игроками из этого состава в юниорской сборной. Парни хорошо сыграны, прекрасно знают возможности друг друга. Поэтому им вполне по силам достойно сыграть со шведами и чехами.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1083700/pavel-klimovitckii-timur-ganeev/shvedskii-test-sbornuiu-rossii-zhdet-novoe-ispytanie-na-kubke-karialy

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